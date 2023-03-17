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Площа Льва Толтого стане Площею Українських Героїв. Київрада готує нові перейменування (список)  

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Площа Льва Толтого стане Площею Українських Героїв. Київрада готує нові перейменування (список)  
Площа Льва Толстого у Києві
фото ілюстративне

Наступного тижня Київрада планує перейменувати ще низку вулиць, бульварів та площ

У столиці Площу Льва Толстого планують перейменувати на Площу Українських Героїв. Відповідний проєкт рішення буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради.

ініціаторкою перейменування є депутатка Олеся Пинзеник.

Таким чином можуть перейменувати:

  • вулицю Булгакова на вулицю Петра Гулака-Артемовського;
  • вулицю Огарьова на вулицю Авіаторську;
  • вулицю Академіка Туполєва на вулицю Авіаційну;
  • вулицю Червонозаводську на вулицю Литовську;
  • провулок Яблочкова на провулок Дубецький;
  • вулицю Петра Запорожця на вулицю Запорожців;
  • проспект Юрія Гагаріна на проспект Леоніда Каденюка;
  • вулицю Льва Толстого на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;
  • вулицю Москвіна та провулок Москвіна на вулицю Івана Фірцака та провулок Івана Фірцака відповідно;
  • вулицю Столєтова на вулицю Уласа Самчука;
  • вулицю П’ятигорську на вулицю Альпійську;
  • вулицю Маршальську на вулицю Галини Севрук;
  • вулицю Космонавта Волкова на вулицю Космонавта Поповича;
  • вулицю Марини Цвєтаєвої на вулицю Олександри Екстер;
  • проспект Визволителів на проспект Георгія Нарбута;
  • бульвар Перова на проспект Воскресенський;
  • вулицю Добролюбова на вулицю Володимира Короткевича;
  • вулицю Тагільську на вулицю Оксани Мешко;
  • вулицю Суздальську на вулицю Олекси Гірника;
  • площу Льва Толстого на площу Українських Героїв;
  • вулицю Сім’ї Хохлових на вулицю Ґарета Джонса.

Нагадаємо, у лютому Київ перейменував проспект і площу Перемоги.

Теги: Київ Київрада

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