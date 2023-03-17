Площа Льва Толтого стане Площею Українських Героїв. Київрада готує нові перейменування (список)  

Наступного тижня Київрада планує перейменувати ще низку вулиць, бульварів та площ

У столиці Площу Льва Толстого планують перейменувати на Площу Українських Героїв. Відповідний проєкт рішення буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради.

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ініціаторкою перейменування є депутатка Олеся Пинзеник.

Таким чином можуть перейменувати:

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вулицю Булгакова на вулицю Петра Гулака-Артемовського;

вулицю Огарьова на вулицю Авіаторську;

вулицю Академіка Туполєва на вулицю Авіаційну;

вулицю Червонозаводську на вулицю Литовську;

провулок Яблочкова на провулок Дубецький;

вулицю Петра Запорожця на вулицю Запорожців;

проспект Юрія Гагаріна на проспект Леоніда Каденюка;

вулицю Льва Толстого на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;

вулицю Москвіна та провулок Москвіна на вулицю Івана Фірцака та провулок Івана Фірцака відповідно;

вулицю Столєтова на вулицю Уласа Самчука;

вулицю П’ятигорську на вулицю Альпійську;

вулицю Маршальську на вулицю Галини Севрук;

вулицю Космонавта Волкова на вулицю Космонавта Поповича;

вулицю Марини Цвєтаєвої на вулицю Олександри Екстер;

проспект Визволителів на проспект Георгія Нарбута;

бульвар Перова на проспект Воскресенський;

вулицю Добролюбова на вулицю Володимира Короткевича;

вулицю Тагільську на вулицю Оксани Мешко;

вулицю Суздальську на вулицю Олекси Гірника;

площу Льва Толстого на площу Українських Героїв;

вулицю Сім’ї Хохлових на вулицю Ґарета Джонса.

Нагадаємо, у лютому Київ перейменував проспект і площу Перемоги.