Площа Льва Толтого стане Площею Українських Героїв. Київрада готує нові перейменування (список)
Наступного тижня Київрада планує перейменувати ще низку вулиць, бульварів та площ
У столиці Площу Льва Толстого планують перейменувати на Площу Українських Героїв. Відповідний проєкт рішення буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради.
ініціаторкою перейменування є депутатка Олеся Пинзеник.
Таким чином можуть перейменувати:
- вулицю Булгакова на вулицю Петра Гулака-Артемовського;
- вулицю Огарьова на вулицю Авіаторську;
- вулицю Академіка Туполєва на вулицю Авіаційну;
- вулицю Червонозаводську на вулицю Литовську;
- провулок Яблочкова на провулок Дубецький;
- вулицю Петра Запорожця на вулицю Запорожців;
- проспект Юрія Гагаріна на проспект Леоніда Каденюка;
- вулицю Льва Толстого на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;
- вулицю Москвіна та провулок Москвіна на вулицю Івана Фірцака та провулок Івана Фірцака відповідно;
- вулицю Столєтова на вулицю Уласа Самчука;
- вулицю П’ятигорську на вулицю Альпійську;
- вулицю Маршальську на вулицю Галини Севрук;
- вулицю Космонавта Волкова на вулицю Космонавта Поповича;
- вулицю Марини Цвєтаєвої на вулицю Олександри Екстер;
- проспект Визволителів на проспект Георгія Нарбута;
- бульвар Перова на проспект Воскресенський;
- вулицю Добролюбова на вулицю Володимира Короткевича;
- вулицю Тагільську на вулицю Оксани Мешко;
- вулицю Суздальську на вулицю Олекси Гірника;
- площу Льва Толстого на площу Українських Героїв;
- вулицю Сім’ї Хохлових на вулицю Ґарета Джонса.
Нагадаємо, у лютому Київ перейменував проспект і площу Перемоги.
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