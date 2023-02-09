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Київ перейменував проспект і площу Перемоги

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Київ перейменував проспект і площу Перемоги
фото: Тарас Козак/Facebook

Віднині в Києві є Берестейський Проспект та Галицька Площа

Тепер київські проспект Перемоги та площа Перемоги офіційно називаються інакше. Про це повідомив депутат Київради Тарас Козак у своєму Facebook. 

«Разом з колегами з фракції Голос у Київраді важаємо це рішення вірним і голосували за нього. Впевнений, що іменем Перемоги будуть названі інші вулиці та площі в українських містах. І це буде після та на честь нашої Великої Перемоги над російським агресором», – повідомив він.

Депутати обрали назву Берестейський Проспект для колишнього проспекту Перемоги та Галицька Площа для колишньої площі Перемоги.

Нагадаємо, що нещодавно у столиці перейменували вулицю Брестську на честь Франциска Скорини.

Також у Києві був демонтований пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку. 

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Теги: декомунізація

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