Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)
Відоме «Кафе Москва» у Берліні відтепер матиме нову символічну назву – «Кафе Київ»
Будівлю «Кафе Москва», у східній частині Берліна, перейменували на «Кафе Київ». Таке рішення місцевої влади приурочене до річниці з часу повномасштабного вторгнення. Про це пише німецька газета Berliner Zeitung.
У статті видання йдеться, що у понеділок, 27 лютого, у рамках мистецької акції у будівлі кафе весь день відбуватимуться семінари, дискусії та інші культурні заходи. Оновлена вивіска вже розміщена на фасаді. Організатори закрили оригінальні літери чорним банером із червоним написом «Kyiv». «Йдеться про свободу, Європу, безпеку та реконструкцію», – заявили організатори акції в четвер. Зазначається, що раніше заклад отримав назву «з історичних причин», але зараз не має жодного зв'язку з Росією.
Раніше стало відомо, що Метрополітен-музей мистецтв у Нью-Йорку змінив назву картини французького художника-імпресіоніста Едгара Дега «Російська танцівниця» на «Танцівниця в українському вбранні».
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