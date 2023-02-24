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Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)
У Берліні кафе отримало назву на честь Києва
фото: www.berliner-zeitung.de

Відоме «Кафе Москва» у Берліні відтепер матиме нову символічну назву – «Кафе Київ»

Будівлю «Кафе Москва», у східній частині Берліна, перейменували на «Кафе Київ». Таке рішення місцевої влади приурочене до річниці з часу повномасштабного вторгнення. Про це пише німецька газета Berliner Zeitung.

У статті видання йдеться, що у понеділок, 27 лютого, у рамках мистецької акції у будівлі кафе весь день відбуватимуться семінари, дискусії та інші культурні заходи. Оновлена ​​вивіска вже розміщена на фасаді. Організатори закрили оригінальні літери чорним банером із червоним написом «Kyiv». «Йдеться про свободу, Європу, безпеку та реконструкцію», – заявили організатори акції в четвер.  Зазначається, що раніше заклад отримав назву «з історичних причин», але зараз не має жодного зв'язку з Росією.

Раніше стало відомо, що Метрополітен-музей мистецтв у Нью-Йорку змінив назву картини французького художника-імпресіоніста Едгара Дега «Російська танцівниця» на «Танцівниця в українському вбранні».

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Теги: Київ війна музей Берлін Москва

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