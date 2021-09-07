Напад на італійок в центрі Києва: поліція розпочала кримінальне провадження

Причиною конфлікту, за словами таксиста стало те, що «йому потрібно заробляти гроші і він очікував велику суму за поїздку»

Таксист наніс тілесні ушкодження громадянці іншої держави

Таксисту, який вдарив літню італійку біля готелю, повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповіли у поліції, публікацію про протиправні дії водія таксі біля одного із готелів Києва виявили під час моніторингу мережі Інтернет.

Таксист наніс тілесні ушкодження громадянці іншої держави. Подія сталася біля одного зі столичних готелів на вулиці Госпітальна.

Правоохоронці поспілкувалися з потерпілою, зі свідками та очевидцями, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, які зафіксували подію.

За декілька годин працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився уродженець Луганщини, 1972 року народження.

Слідчими було розпочато кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Кримінального кодексу, але у ході проведення слідчих дій подію було перекваліфіковано за ч. 1 ст. 126 (Побої і мордування). Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, учора, 6 вересня, у центрі Києва біля готелю «Президент» водій таксі штовхнув і вдарив одну з пасажирок, яка виявилася італійкою.Від удару з жінки злетіли окуляри, і таксист почав їх «забивати» ногами. Причиною конфлікту, за словами таксиста стало те, що «йому потрібно заробляти гроші і він очікував велику суму за поїздку»

До слова, у Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки.