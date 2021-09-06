У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)

36-річного працівника ремонтної бригади госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма

На Поштовій площі в Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав з висоти на будівництві. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Як зазначається, сьогодні о 12:43 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у Подільському районі на будівництві чоловік впав з висоти 4 метрів у підвальне приміщення.

«На місце події негайно прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на території Річкового порту, 36-річний працівник ремонтної бригади впав та знаходиться у підвальному приміщенні у непритомному стані.

Рятувальники міцно зафіксували за допомогою мотузки потерпілого на медичних ношах, підняли на поверхню та передали медичним працівникам, які госпіталізували чоловіка до лікарні з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма», – зазначається у повідомленні.

На місті працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу

Нагадаємо, у травні на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець.

Також, у Києві на будові чоловік впав з 19 поверху у шахту повітряпроводу на 18 поверсі, помер на місці.