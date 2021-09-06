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    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)

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    Рятувальники міцно зафіксували за допомогою мотузки потерпілого на медичних ношах - У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)
    Рятувальники міцно зафіксували за допомогою мотузки потерпілого на медичних ношах
    Фото: ДСНС

    36-річного працівника ремонтної бригади госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма

    На Поштовій площі в Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав з висоти на будівництві. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

    Як зазначається, сьогодні о 12:43 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у Подільському районі на будівництві чоловік впав з висоти 4 метрів у підвальне приміщення.

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    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)
    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)
    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)
    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)
    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)
    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)
    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)
    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)

    «На місце події негайно прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на території Річкового порту, 36-річний працівник ремонтної бригади впав та знаходиться у підвальному приміщенні у непритомному стані.

    Рятувальники міцно зафіксували за допомогою мотузки потерпілого на медичних ношах, підняли на поверхню та передали медичним працівникам, які госпіталізували чоловіка до лікарні з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма», – зазначається у повідомленні.

    На місті працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу

    Нагадаємо, у травні на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець.

    Також, у Києві на будові чоловік впав з 19 поверху у шахту повітряпроводу на 18 поверсі, помер на місці.

    Теги: Київ ДСНС рятувальники чоловік
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    У Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів (фото)