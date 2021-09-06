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    У центрі Києва таксист напав на іноземок (відео)

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    Після інциденту жінки були перелякані та швидко зайшли в готель - У центрі Києва таксист напав на іноземок (відео)
    Після інциденту жінки були перелякані та швидко зайшли в готель
    Фото: скріншот відео

    Очевидиця стверджує, що зловмисник намагався з нею домовитися

    У центрі Києва біля готелю «Президент» водій таксі штовхнув і вдарив одну з пасажирок, яка виявилася італійкою. Від удару з жінки злетіли окуляри, і таксист почав їх «забивати» ногами. Після інциденту жінки були перелякані та швидко зайшли в готель, а охоронець вдав, що нічого не відбувається. Про цей інцидент повідомила очевидиця Ольга Нємцева на своїй сторінці у Facebook.

    «Ми з чоловіком стали свідками, як таксист підвіз до готелю «Президент» двох італійок поважного віку. Після розрахунку штовхнув, а потім вдарив одну з них, ногами забиваючи окуляри, які злетіли з жінки від удару. Наполохані обидві швидко зникли у стінах готелю. Я скам‘яніла від побаченого й від того, що охоронець готелю удав, що нічого не відбувається», – поділилася вона.

    Жінка додала, що була шокована, заблокувала машину таксиста й пригрозила йому судом. За словами Нємцевої, чоловік намагався домовитися з нею, щоб вона не розповідала про те, що трапилося.

    «…Він почав доводити мені, що все зробив правильно, мовляв, просто не пощастило, що саме я їхала за ним, і тепер «псую йому день»… Потім почалися вмовляння, тиск на жалість… Я повела його до жінок на ресепшн просити пробачення. Перелякані, вони не одразу збагнули, що ми від них хочемо…», – додала Нємцева.

    За словами очевидиці, вона не вважає, що вибаченнями зловмисник загладив свою провину. Жінка написала, що вирішила звернутися до правоохоронців.

    Нагадаємо, у Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки.

    Теги: таксі Київ Італія водій напад скандал жінка готель
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    У центрі Києва таксист напав на іноземок (відео)