Рош га-Шана в Умані: поліція вже склала шість протоколів та відкрила три справи

Безпеку та правопорядок в Умані забезпечують українські та ізраїльські правоохоронці

Безпеку та правопорядок в Умані забезпечують українські та ізраїльські правоохоронці

З часу перебування паломників на території міста Умань до поліії надійшло 38 повідомлень

На святкування Рош га-Шана до міста Умань прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів. Вулиці міста під час іудейського нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців. Про це заявив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

За його словами, в місті Умань працює міжвідомчий оперативний штаб, який був створений за дорученням міністра внутрішніх справ України. До складу штабу увійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби.

«Штабом було сплановано і організовано профілактичні відпрацювання, які почалися з 28 серпня. Відповідно ми зараз маємо хороший результат, зокрема це менша кількість реєстрацій правопорушень порівно з минулими роками. Ми можемо констатувати, що поліція та інші підрозділи спрацювали професійно», – сказав Олександр Фацевич.

Заступник Глави Нацполіції повідомив, що наразі з нагоди святкування іудейського нового року близько тисячі правоохоронців системи МВС у посиленому режимі стежать за публічною безпекою в центрі паломництва.

Також Олександр Фацевич подякував колегам з Ізраїлю за допомогу в організації та проведенні безпекових заходів під час Рош га-Шана.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко зазначив, що загалом ситуація на території міста контрольована. Вживаються відповідні заходи та проводиться профілактична робота щодо дотримання карантинних вимог.

«З часу перебування паломників на території міста Умань надійшло 38 повідомлень. За результатами їх розгляду було складено шість адміністративних протоколів, з них: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників, також щодо дрібного хуліганства та один адміністративний протокол – за порушення вимог правил дорожнього руху.

Також Михайло Куратченко зазначив, що розпочато три кримінальних провадження: за фактом розповсюдження з ознаками підробки довідок про проходження ПЛР тестів, надання громадянином Ізраїлю свідоцтва з ознаками підробки на право управління транспортним засобом та за фактом збуту на території міста бит, електрошокерів та ножів.

«Ми розпочали кримінальні провадження та призначили відповідні експертні дослідження», - сказав Михайло Куратченко.

За словами голови делегації поліції Ізраїлю Даніеля Агама, в Умань прибуло 11 офіцерів поліції, щоб нести службу у місці паломництва і допомагати українським колегам. До складу делегації входять перемовники, експерти, представники патрульної служби та спецпідрозділів.

«Хотів підкреслити: співробітництво між поліцією Ізраїлю та України є на найвищому рівні. Хочу подякувати нашим колегам за службу і за забезпечення безпеки громадян Ізраїлю, які відвідують місця паломництва»,- сказав Даніель Агам.

Як відомо, в Умань прибули майже 28 тисяч хасидів, поліція повідомила про перші порушення.

Раніше до Умані прибули понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Вони будуть забезпечувати громадський порядок та безпеку під час святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Також до Умані також приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

Цього року, за попередніми підрахунками МВС, очікується прибуття приблизно 50 тисяч паломників із різних країн світу.

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