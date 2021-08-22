У Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки (відео 16+)

Водій нагрубіянив пасажирці та ще й побив її

У Києві водій маршрутного таксі викинув пасажирку з салону мікроавтобуса. Інцидент стався в маршрутці №444 (станція метро «Дружби народів» – вул. Метрологічна в Феофанії). Про це повідомляє спільнота Нова поліція Києва.

«Водій силою за одяг викинув пасажирку з маршрутки. Вона чинила опір, побився з нею, в бійку вплуталася і кондукторка цієї ж маршрутки. Бійку спочатку зафіксувати не вдалося, це її фінал. Свідками бійки були всі пасажири», – йдеться в повідомленні.

Інцидент, як розповідають очевидці, почався з водія, який почав грубіянити щодо пасажирів-пенсіонерів.

Бійку в маршрутці нібито влаштував водій, який ударив жінку в живіт.

«Кондукторка в спортивному костюмі йому в бійці допомагала. На відео пасажирка (іноземка, непогано розмовляє російською мовою) вже повернулася в автобус йому помститися. Правоохоронні органи можуть відреагувати на таке правопорушення?», – йдеться у підписі до відеоролика.

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