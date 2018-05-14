Побиття Шуфрича-молодшого: поліція вивчить відео з камер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Шуфрич після побиття

Наразі за фактом бійки нікого не затримали

Правоохоронці вилучать записи відеокамер, які могли зафіксувати бійку за участю старшого сина нардепа від Опозиційного блоку Нестора Шуфрича Олександра.

Про це повідомила представниця відділу комунікацій поліції Києва Ірина Левченко.

«За попередньою інформацією, виник словесний конфлікт між двома групами у цьому закладі, він переріс у бійку, одна людина отримала травми. Наразі оперативники поїхали на місце, щоб вилучити записи камер відеоспостереження», — сказала Левченко.

Вона зазначила, що не може уточнити, чи справді під час сутички побили сина Шуфрича, і якого ступеню травми він отримав.

Левченко додала, що після завершення лікування потерпілого, буде судово-медична експертиза.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею «хуліганські дії вчинені групою осіб».

За її словами, поліція встановлює учасників бійки і перевіряє їх можливу причетність до правоохоронних органів. Наразі за фактом бійки нікого не затримали.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня у одному із ресторанних комплексів у Києві невідомі побили старшого сина нардепа Шуфрича та його товаришів.

За інформацією постраждалих, нападники «представились працівниками «органiв», до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища у разі звернення до МВС».

Джерело: Українська правда