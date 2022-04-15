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    Поблизу Бучі та у Бородянці виявлено нові жертви «руського міра» (фото)

    Рятувальники виявили тіла під завалами будинків - Поблизу Бучі та у Бородянці виявлено нові жертви «руського міра» (фото)
    Рятувальники виявили тіла під завалами будинків
    фото: ДСНС

    Ними виявилися загиблі під завалами та електрики, які підрвалися на міні

    У Бородянці знову виявили тіла загиблих унаслідок російсько-української війни. Про це повідомив речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

    У п'ятницю, 14 квітня, під час розбирання завалів багатоповерхового житлового будинку рятувальники та волонтери виявили тіла чотирьох людей.

    Загалом протягом 15 квітня ДСНСники виявили тіла 10 загиблих.

    Усього з початку робіт по розбору знищених будинків у Бородянці рятувальники виявили 40 загиблих.

    Також жертвами «русського міра» у селі Наливайківка Бучанського району стали двоє працівників Фастівського РЕСу, які їхали на автомобілі. Чоловіки підірвалися на міні.Їх шпиталізували до медзакладу.

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    Поблизу Бучі та у Бородянці виявлено нові жертви «руського міра» (фото)
    Поблизу Бучі та у Бородянці виявлено нові жертви «руського міра» (фото)
    Поблизу Бучі та у Бородянці виявлено нові жертви «руського міра» (фото)
    фото: Антон Геращенко/ Telegram

    Нагадаємо, дещо раніше під завалами будинків у Бородянці рятувальники виявили тіла ще семи осіб.

    До робіт залучили 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва.

    Теги: Антон Геращенко війна Буча рятувальники
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    Поблизу Бучі та у Бородянці виявлено нові жертви «руського міра» (фото)