Поблизу Бучі та у Бородянці виявлено нові жертви «руського міра» (фото)

Ними виявилися загиблі під завалами та електрики, які підрвалися на міні

У Бородянці знову виявили тіла загиблих унаслідок російсько-української війни. Про це повідомив речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

У п'ятницю, 14 квітня, під час розбирання завалів багатоповерхового житлового будинку рятувальники та волонтери виявили тіла чотирьох людей.

Загалом протягом 15 квітня ДСНСники виявили тіла 10 загиблих.

Усього з початку робіт по розбору знищених будинків у Бородянці рятувальники виявили 40 загиблих.

Також жертвами «русського міра» у селі Наливайківка Бучанського району стали двоє працівників Фастівського РЕСу, які їхали на автомобілі. Чоловіки підірвалися на міні.Їх шпиталізували до медзакладу.

Антон Геращенко розповів про нові жертви росіян

Нагадаємо, дещо раніше під завалами будинків у Бородянці рятувальники виявили тіла ще семи осіб.

До робіт залучили 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва.