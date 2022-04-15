Поблизу Бучі та у Бородянці виявлено нові жертви «руського міра» (фото)
Ними виявилися загиблі під завалами та електрики, які підрвалися на міні
У Бородянці знову виявили тіла загиблих унаслідок російсько-української війни. Про це повідомив речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.
У п'ятницю, 14 квітня, під час розбирання завалів багатоповерхового житлового будинку рятувальники та волонтери виявили тіла чотирьох людей.
Загалом протягом 15 квітня ДСНСники виявили тіла 10 загиблих.
Усього з початку робіт по розбору знищених будинків у Бородянці рятувальники виявили 40 загиблих.
Також жертвами «русського міра» у селі Наливайківка Бучанського району стали двоє працівників Фастівського РЕСу, які їхали на автомобілі. Чоловіки підірвалися на міні.Їх шпиталізували до медзакладу.
Нагадаємо, дещо раніше під завалами будинків у Бородянці рятувальники виявили тіла ще семи осіб.
До робіт залучили 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва.