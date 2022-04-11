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    Події в Україні

    ООН назвав кількість жертв війни в Україні

    УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується - ООН назвав кількість жертв війни в Україні
    УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується
    фото: glavcom.ua

    Більшість смертей та поранень зумовлені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження

    Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1793 випадки загибелі та 2439 випадків поранень цивільного населення України, загалом 4232 жертви російського повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в щоденному повідомленні УВКПЛ, яке фіксує жертви від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, опублікованому 10 квітня.

    Зокрема, серед убитих – 458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчаток та 46 хлопчиків, а також 69 дітей та 899 дорослих, стать яких поки що невідома.

    Поранені 279 чоловіків, 213 жінок, 47 дівчаток та 46 хлопчиків, а також 136 дітей та 1718 дорослих, стать яких поки що невідома.

    Зауважується, що більшість смертей та поранень зумовлені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею враження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

    УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.

    Нагадаємо, на Луганщині російські окупанти обстріляли кожне місто, не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

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    Теги: росія окупанти ООН війна українці Україна населення окупація #stoprussia
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    ООН назвав кількість жертв війни в Україні