Під завалами будинків у Бородянці виявлено тіла ще семи осіб (фото, відео)

Тіла загиблих було виявлено в ході розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків

Від початку проведення робіт у Бородянці з-під завалів вилучено 19 загиблих

У майже повністю знищеній російськими окупантами Бородянці на Київщині рятувальники та волонтери продовжують розбирати завали будинків. Про це повідомляє ДСНС України.

До робіт залучено 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва.

11 квітня в ході розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявлено тіла семи осіб.

Від початку проведення робіт з-під завалів вилучено 19 загиблих.

Роботи тривають.

Як повідомлялося, понад 8 тис. українців зголосилися допомагати рятувальникам ДСНС розбирати завали на звільненій від російських військових Київщині.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте 11 квітня відвідали звільнене смт Бородянка в Київській області.

Селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю. Про звірства, які чинили нелюди, розповів очільник громади Георгій Єрко.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.