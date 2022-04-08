У Бородянці сотні рятувальників розбирають завали та дістають тіла (фото)

Кількість жертв рашистів у Київській області стане відомо за кілька тижнів

Рятувальники ДСНС України разом із волонтерами виконують титанічну роботу з розбору завалів та пошуку людей в Бородянці. Про це повідомляє МВС України.

Третій день у Бородянці працюють 208 рятувальників та 41 одиниця техніки. Наразі основна задача – розбір завалів, очищення територій від будівельного сміття та пошук тіл загиблих.

Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко розповіла, що в Бородянці більшість будівель не вціліло, шість повністю зруйнованих об’єктів.

«Така ситуація майже по всій Київщині. На найбільш зруйновані локації для підмоги прибувають рятувальники з інших областей, піротехніки забезпечують розмінування територій. З місцевими жителями працюють психологи ДСНС. За три дні до лав добровільних формувань цивільного захисту виявили бажання вступити 5 тисяч осіб, половина з них - це Київ та область. Наразі до допомоги рятувальникам залучено близько 100 добровольців. В подальшому, коли території будуть більш безпечними, кількість волонтерів збільшиться», - сказала Павліченко.

8 квітня очільник МВС Денис Монастирський та керівництво ДСНС побувало в Бородянці. Міністр, зокрема, поспілкувався із добровольцями, які допомагають рятувальникам.

Монастирський наголосив, що окупанти РФ часто використовують тактику підриву. «Тобто там, де містяться закатовані ними люди, вони підривали ці будівлі. І зараз нам потрібен досить тривалий час, щоб знайти тіла», - сказав міністр.

Також очільник МВС зазначив, що відсьогодні у Бородянці розпочинають роботу добровольці-рятувальники, які погодилися допомогти в розібранні завалів. Сьогодні в Бородянці працювали 60 киян на добровільних засадах.

«Сподіваюся, що це набагато пришвидшить роботу щодо розбору завалів і вже за кілька тижнів ми зможемо сказати про кількість жертв у Київській області», - додав Монастирський.