Гараж податківця: хто з регіональних керівників ДПС має найбільший автопарк
Яким транспортом володіє керівництво Державної податковою служби в областях України
Регіональні керівники Державною податкової служби вказали в деклараціях за 2020 рік більше 70 транспортних засобів. Це приблизно 2,5 одиниці на кожного керівника. Хоча насправді у власності деяких чиновників набагато більше «моторів».
Наприклад, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов задекларував відразу шість транспортних засобів. З них три – це мотоцикли від відомих світових виробників.
Ще один шанувальник мотоциклів – Ігор Комендат, головний податківець на Львівщині. Він має два Harley Davidson та один преміальний кросовер – BMW X5.
Немаленький «гараж» має і керівник полтавських податківців Олександр Лавров. У власності його родини п’ять автомобілів. Щоправда, більшість з них – не першої «свіжості».
Колега Лаврова з Тернопільщини – Михайло Яцина – теж має п’ять автомобілів. Але три з них – це радянські моделі Lada. Щоправда, куплені вони були вже за часів незалежності України.
Серед найдорожчих автомобілів в гаражі у регіонального керівництва податкової:
- Volkswagen Touareg – найдорожчий кросовер компанії в Україні, який коштує від 1,55 млн гривень;
- Range Rover Sport – преміальний британський кросовер зі стартовою ціною 2,8 мільйона гривень;
- Land Rover Discovery Sport – від 1,4 мільйона гривень;
- Lexus ES – від 1,3 мільйона гривень;
- Lexus RX350 – від 1,8 мільйона гривень.
Звертаємо вашу увагу, що ми, в першу чергу, враховували кількість транспорту в декларації. Оцінити вартість подібного майна вкрай важко. Адже ми нічого не знаємо про стан даного транспорту.
Для підготовки матеріалу використовувалися дані видання «Слово і Діло».
Регіональні керівники ДПС, у яких 3 або більше «моторів»
- Роман Афонов
- начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області
- Олександр Лавров
- начальник Головного управління ДПС у Полтавській області
- Михайло Яцина
- начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області
- Злата Лагутіна
- начальник Головного управління ДПС у місті Київ
- Богдан Катрушин
- начальник СМ управління ДПС по роботі з великими платниками податків
- Антон Царюк
- начальник Головного управління ДПС у Черкаській області
- Микола Чмерюк
- начальник ЦМ управління ДПС по роботі з великими платниками податків
- Ігор Комендат
- начальник Головного управління ДПС у Львівській області
- Артем Єфремов
- начальник Головного управління ДПС у Харківській області
- Ольга Височина
- начальник Головного управління ДПС у Луганській області
У кого два або один автомобіль
Віталій Єрмаков, для «Главкома»