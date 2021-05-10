- Гараж податківця: хто з регіональних керівників ДПС має найбільший автопарк

Яким транспортом володіє керівництво Державної податковою служби в областях України

Регіональні керівники Державною податкової служби вказали в деклараціях за 2020 рік більше 70 транспортних засобів. Це приблизно 2,5 одиниці на кожного керівника. Хоча насправді у власності деяких чиновників набагато більше «моторів».

Наприклад, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов задекларував відразу шість транспортних засобів. З них три – це мотоцикли від відомих світових виробників.

Ще один шанувальник мотоциклів – Ігор Комендат, головний податківець на Львівщині. Він має два Harley Davidson та один преміальний кросовер – BMW X5.

Немаленький «гараж» має і керівник полтавських податківців Олександр Лавров. У власності його родини п’ять автомобілів. Щоправда, більшість з них – не першої «свіжості».

Колега Лаврова з Тернопільщини – Михайло Яцина – теж має п’ять автомобілів. Але три з них – це радянські моделі Lada. Щоправда, куплені вони були вже за часів незалежності України.

Серед найдорожчих автомобілів в гаражі у регіонального керівництва податкової:

Volkswagen Touareg – найдорожчий кросовер компанії в Україні, який коштує від 1,55 млн гривень;

Range Rover Sport – преміальний британський кросовер зі стартовою ціною 2,8 мільйона гривень;

Land Rover Discovery Sport – від 1,4 мільйона гривень;

Lexus ES – від 1,3 мільйона гривень;

Lexus RX350 – від 1,8 мільйона гривень.

Звертаємо вашу увагу, що ми, в першу чергу, враховували кількість транспорту в декларації. Оцінити вартість подібного майна вкрай важко. Адже ми нічого не знаємо про стан даного транспорту.

Для підготовки матеріалу використовувалися дані видання «Слово і Діло».

Регіональні керівники ДПС, у яких 3 або більше «моторів»

Роман Афонов

начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області

Олександр Лавров

начальник Головного управління ДПС у Полтавській області

Михайло Яцина

начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області

Злата Лагутіна

начальник Головного управління ДПС у місті Київ

Богдан Катрушин

начальник СМ управління ДПС по роботі з великими платниками податків

Антон Царюк

начальник Головного управління ДПС у Черкаській області

Микола Чмерюк

начальник ЦМ управління ДПС по роботі з великими платниками податків

Ігор Комендат

начальник Головного управління ДПС у Львівській області

Артем Єфремов

начальник Головного управління ДПС у Харківській області

Ольга Височина

начальник Головного управління ДПС у Луганській області

У кого два або один автомобіль

Віталій Єрмаков, для «Главкома»