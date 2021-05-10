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    Гараж податківця: хто з регіональних керівників ДПС має найбільший автопарк

    декларації
    - Гараж податківця: хто з регіональних керівників ДПС має найбільший автопарк

    Яким транспортом володіє керівництво Державної податковою служби в областях України

    Регіональні керівники Державною податкової служби вказали в деклараціях за 2020 рік більше 70 транспортних засобів. Це приблизно 2,5 одиниці на кожного керівника. Хоча насправді у власності деяких чиновників набагато більше «моторів».

    Наприклад, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов задекларував відразу шість транспортних засобів. З них три – це мотоцикли від відомих світових виробників.

    Ще один шанувальник мотоциклів – Ігор Комендат, головний податківець на Львівщині. Він має два Harley Davidson та один преміальний кросовер – BMW X5.

    Немаленький «гараж» має і керівник полтавських податківців Олександр Лавров. У власності його родини п’ять автомобілів. Щоправда, більшість з них – не першої «свіжості».

    Колега Лаврова з Тернопільщини – Михайло Яцина – теж має п’ять автомобілів. Але три з них – це радянські моделі Lada. Щоправда, куплені вони були вже за часів незалежності України.

    Серед найдорожчих автомобілів в гаражі у регіонального керівництва податкової:

    • Volkswagen Touareg – найдорожчий кросовер компанії в Україні, який коштує від 1,55 млн гривень;
    • Range Rover Sport – преміальний британський кросовер зі стартовою ціною 2,8 мільйона гривень;
    • Land Rover Discovery Sport – від 1,4 мільйона гривень;
    • Lexus ES – від 1,3 мільйона гривень;
    • Lexus RX350 – від 1,8 мільйона гривень.

    Звертаємо вашу увагу, що ми, в першу чергу, враховували кількість транспорту в декларації. Оцінити вартість подібного майна вкрай важко. Адже ми нічого не знаємо про стан даного транспорту.

    Для підготовки матеріалу використовувалися дані видання «Слово і Діло».

    Регіональні керівники ДПС, у яких 3 або більше «моторів»

    • Роман Афонов
    • начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області
    • Олександр Лавров
    • начальник Головного управління ДПС у Полтавській області
    • Михайло Яцина
    • начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області
    • Злата Лагутіна
    • начальник Головного управління ДПС у місті Київ
    • Богдан Катрушин
    • начальник СМ управління ДПС по роботі з великими платниками податків
    • Антон Царюк
    • начальник Головного управління ДПС у Черкаській області
    • Микола Чмерюк
    • начальник ЦМ управління ДПС по роботі з великими платниками податків
    • Ігор Комендат
    • начальник Головного управління ДПС у Львівській області
    • Артем Єфремов
    • начальник Головного управління ДПС у Харківській області
    • Ольга Височина
    • начальник Головного управління ДПС у Луганській області

    У кого два або один автомобіль

    Віталій Єрмаков, для «Главкома»

    Теги: податки Державна податкова служба Ігор Комендат Volkswagen BMW Lexus Land Rover
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