Мінекономіки хоче підвищити ціни на алкоголь: що та на скільки

На вина ціни можуть зрости найбільше

Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, готує проєкт відповідної постанови. Документи опубліковані на сайті відомства.

У пояснювальній записці йдеться, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь ввели ще у вересні 2018 року. Але з урахуванням зростання цін на сировину, енергоносії та витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати.

Отже, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на:

горілку та лікеро-горілчані вироби – на 6,2%,

віскі, ром і джин – на 5,9%,

коньяк і бренді – на 5,5%,

виноробну продукцію, сидр, перрі (вміст спирту не більше 8,5%), вермути і виноградні вина з додаванням екстрактів – від 8,2 до 34,2%,

ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як у світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщнабір, олія, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки та картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове подорожчання продуктів, що триває, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції низки товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

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