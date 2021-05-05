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    Мінекономіки хоче підвищити ціни на алкоголь: що та на скільки

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    Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь - Мінекономіки хоче підвищити ціни на алкоголь: що та на скільки
    Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь
    Фото: pixabay

    На вина ціни можуть зрости найбільше

    Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, готує проєкт відповідної постанови. Документи опубліковані на сайті відомства.

    У пояснювальній записці йдеться, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь ввели ще у вересні 2018 року. Але з урахуванням зростання цін на сировину, енергоносії та витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати.

    Отже, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на:

    • горілку та лікеро-горілчані вироби – на 6,2%,
    • віскі, ром і джин – на 5,9%,
    • коньяк і бренді – на 5,5%,
    • виноробну продукцію, сидр, перрі (вміст спирту не більше 8,5%), вермути і виноградні вина з додаванням екстрактів – від 8,2 до 34,2%,
    • ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються.

    Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як у світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщнабір, олія, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки та картопля.

    Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове подорожчання продуктів, що триває, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції низки товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

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    Теги: Мінекономіки продукти алкоголь ціни документи українці
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