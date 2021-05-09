Стало відомо, який алкоголь найчастіше вживають українці (опитування)

За даними дослідження, самогон вживають 6% опитаних, переважно на заході України

Соціологи оприлюднили дослідження, в якому йдеться, що вживають алкогольні напої 66% опитаних українців. Крім того, 33% вживають його рідше, ніж раз на місяць, 26% – кілька разів на місяць, 7% – кілька разів на тиждень, 1% – кожного дня.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

«32% опитаних взагалі не вживають алкогольних напоїв. Частіше алкоголь вживають чоловіки, молодь і люди середнього віку та більш забезпечені. У розрізі статево-вікових груп чоловіки в будь-якому віці споживають алкоголь частіше, ніж жінки. Також молодь частіше вживає алкоголь, незалежно від типу поселення. У містах молодь і люди середнього віку вживають його однаковою мірою.

Найпопулярнішими алкогольними напоями серед опитаних, які вживають алкоголь, є вино (36%) і пиво (29%). Горілку вживають 20%, коньяк – 17%, домашні вина, настойки – 14%, шампанське, ігристі вина – 12%, віскі – 7%, самогон – 6%», – йдеться у дослідженні.

Як вказують соціологи, вино частіше споживають на Заході і в Центрі. Також у західному регіоні більш поширені домашні вина і настойки, а також самогон. На Сході частіше обирають горілку.

«Найчастіше вживають алкоголь на честь свята, або події (67%). Щоб гарно провести час з близькими споживають спиртне 30%, щоб розслабитися, підняти настрій – 24%. Серед інших приводів: щоб насолодитися смаком – 9%, добре підходить до страв – 8%, корисно для здоров’я – 7%, допомагає заснути – 4%», – йдеться в дослідженні.

Опитування серед повнолітнього населення у всіх регіонах, крім окупованих, тривало з 25 до 27 квітня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки. Помилка репрезентативності не більше ніж 2,5%.

Вживання спиртного шкідливе для серцево-судинної системи (спричиняє гіпертонію, збільшує ризики інсультів). Крім того, з алкоголем пов’язують кілька різновидів раку й інші серйозні захворювання: цироз печінки, гепатит, панкреатит. Медики кажуть, як і тютюн, алкоголь викликає залежність.

Як повідомлялося, стало відомо, на скільки подорожчав алкоголь в Україні.