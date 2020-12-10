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    Новини

    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)

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    Для обробки доріг використовують рідкі хлориди, сіль і піскосоляну суміш - Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Для обробки доріг використовують рідкі хлориди, сіль і піскосоляну суміш
    Фото: Київавтодор

    Дорожники розпочали обробляти вулиці протиожеледними матеріалами

    У Києві в другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворюється ожеледиця. У деяких районах столиці вже йде дощ, який за мінусової температури повітря замерзає.

    В найближчі години очікується мокрий сніг при температурі -4°С.

    Шляхово-експлуатаційні підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» розпочали обробляти вулиці протиожеледними матеріалами, повідомляє пресслужба корпорації.

    «Першочергово протиожеледними засобами обробляємо підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Використовуємо рідкі хлориди, сіль і піскосоляну суміш», - зазначили дорожники.

    Нині задіяно 57 одиниць спецтехніки. Загалом Київавтодор може задіяти 544 одиниці спецтехніки.

    Київавтодор просить водіїв бути обачними на дорозі.

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    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)
    Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)

    Як повідомлялося, через ожеледицю у Києві за останні кілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад
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