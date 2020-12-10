Погода в Києві погіршилась: на дорогах страшна ожеледиця (фото)

Для обробки доріг використовують рідкі хлориди, сіль і піскосоляну суміш

Дорожники розпочали обробляти вулиці протиожеледними матеріалами

У Києві в другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворюється ожеледиця. У деяких районах столиці вже йде дощ, який за мінусової температури повітря замерзає.

В найближчі години очікується мокрий сніг при температурі -4°С.

Шляхово-експлуатаційні підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» розпочали обробляти вулиці протиожеледними матеріалами, повідомляє пресслужба корпорації.

«Першочергово протиожеледними засобами обробляємо підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Використовуємо рідкі хлориди, сіль і піскосоляну суміш», - зазначили дорожники.

Нині задіяно 57 одиниць спецтехніки. Загалом Київавтодор може задіяти 544 одиниці спецтехніки.

Київавтодор просить водіїв бути обачними на дорозі.

Як повідомлялося, через ожеледицю у Києві за останні кілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.