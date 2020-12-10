В Україні завтра пануватиме вітряна погода

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +3+8 градусів

В Україні у п’ятницю, 11 грудня, очікується у деяких областях сильний вітер, на Заході та Вінниччині місцями ожеледь. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За словами Діденко, вітер буде південно-східний до штормових поривів.

«Нас зачіпає південний циклон Yvonne і тому найближчої ночі в західних, північних областях плюс Вінниччина очікуються опади, мокрий сніг та дощ, чи навіть льодяний дощ. Проте вже завтра вдень антициклон з північного сходу знову підтисне і циклон поступиться, опади ймовірні лише місцями в західній частині України. А у більшості областей України переважатиме суха погода», ─ прогнозує метеоролог.

Діденко стверджує, що температура повітря найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, на Сході, а також на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами -3-7 градусів, на Одещині та в Криму +2+6 градусів.

«Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +3+8 градусів», ─ стверджує синоптик.

Діденко відзначає, що у Києві п'ятниця очікується вологою, проте вдень опади припиняться. Вітер все одно залишається ще рвучким, некомфортним, східний, південно-східний. Вночі ще трохи підморозить - ожеледиця! уважно, а протягом дня потепліє до +1 градуса.

Нагадаємо, Карпати замітає снігом.

Як повідомляли синоптики, Україну 10 грудня накриє сніжний шторм. Мокрий сніг та дощ вірогідні на Заході, Півночі (крім Сумської області), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. В інших регіонах без істотних опадів.