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    У Києві масові ДТП: що відбувається на дорогах столиці (фото, відео)

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    На Печерську КамАЗ протаранив таксі - У Києві масові ДТП: що відбувається на дорогах столиці (фото, відео)
    На Печерську КамАЗ протаранив таксі
    Фото: dtp.kiev.ua

    На дорогах столиці ожеледиця спричинила ДТП

    Сьогодні, 10 грудня, на дорогах Києва спостерігається ожеледиця. За останні кілька годин у Києві сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

    Зокрема, доволі серйозна автопригода сталася на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва. Тут зіткнулися дві легкові автівки, повідомляє «Київ оперативний»

    На місці працюють патрульні.

    Ще одна серйозна ДТП трапилась на бульварі Вернадського у Святошинському районі столиці. Тут теж зіштовхнулися два автомобілі.

    Невеличка ДТП між Subaru і Toyota на вулиці Ушинського біля радіо ринку повністю паралізувала рух транспорту. Водіїв просять об’їжджати цю вулиці.

    Через ДТП на вул. Ушинського паралізовано рух
    Через ДТП на вул. Ушинського паралізовано рух

    Крім того, у центрі Києва біля станції метро «Печерська» КамАЗ протаранив автомобіль служби таксі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua

    Легковик отримав серйозні пошкодження.

    ДТП на Печерську
    ДТП на Печерську

    Нагадаєм, в ніч на 10 грудня вулиці Вадима Гетьмана авто зі служби каршерінга в'їхало у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. В результаті аварії загинули двоє людей.

    Згодом з'явилися подробиці цієї ДТП. Від сильного удару автомобіль буквально розірвало на частини, які відлетіли на відстань у 20-30 м.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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