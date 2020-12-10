У Києві масові ДТП: що відбувається на дорогах столиці (фото, відео)
На дорогах столиці ожеледиця спричинила ДТП
Сьогодні, 10 грудня, на дорогах Києва спостерігається ожеледиця. За останні кілька годин у Києві сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.
Зокрема, доволі серйозна автопригода сталася на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва. Тут зіткнулися дві легкові автівки, повідомляє «Київ оперативний».
На місці працюють патрульні.
Ще одна серйозна ДТП трапилась на бульварі Вернадського у Святошинському районі столиці. Тут теж зіштовхнулися два автомобілі.
Невеличка ДТП між Subaru і Toyota на вулиці Ушинського біля радіо ринку повністю паралізувала рух транспорту. Водіїв просять об’їжджати цю вулиці.
Крім того, у центрі Києва біля станції метро «Печерська» КамАЗ протаранив автомобіль служби таксі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua
Легковик отримав серйозні пошкодження.
Нагадаєм, в ніч на 10 грудня вулиці Вадима Гетьмана авто зі служби каршерінга в'їхало у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. В результаті аварії загинули двоє людей.
Згодом з'явилися подробиці цієї ДТП. Від сильного удару автомобіль буквально розірвало на частини, які відлетіли на відстань у 20-30 м.