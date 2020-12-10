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    Київ готується до погіршення погоди: на місто насувається мокрий сніг

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    Сьогодні у столиці дощ перейде в мокрий сніг - Київ готується до погіршення погоди: на місто насувається мокрий сніг
    Сьогодні у столиці дощ перейде в мокрий сніг
    Фото з відкритих джерел

    Дорожники мають 544 одиниці спеціальної техніки та працюють цілодобово

    Сьогодні, 10 грудня, упродовж дня у Києві прогнозується дощ із переходом у мокрий сніг. Волога погода утримається до кінця тижня. Під час опадів температура коливатиметься від -2°C до +1°С.

    Підприємства «Київавтодору» готові до погіршення погодних умов, повідомили в комунальній корпорації.

    Аби не допустити ожеледиці, дорожники оброблятимуть проїжджі частини і тротуари посипальними матеріалами.

    Зазначається, що Київавтодор має 544 одиниці спеціальної техніки та працює в цілодобовому режимі.

    Дорожники закликають водіїв бути обачними.

    Нагадаємо, 10 грудня,вдень у Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Синопткиня Наталка Діденко повідомила, що у Києві 10 грудня очікується сильний південно-східний вітер. «Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір. Найближчої ночі очікується -3-5 градусів, завтра вдень повітря явно буде теплішим, близько нуля градусів», ─ зазначила вона.

    У Києві листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень.

    Теги: прогноз погоди Київ Київавтодор снігопад повітря дощ
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