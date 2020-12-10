Київ готується до погіршення погоди: на місто насувається мокрий сніг

Сьогодні у столиці дощ перейде в мокрий сніг

Дорожники мають 544 одиниці спеціальної техніки та працюють цілодобово

Сьогодні, 10 грудня, упродовж дня у Києві прогнозується дощ із переходом у мокрий сніг. Волога погода утримається до кінця тижня. Під час опадів температура коливатиметься від -2°C до +1°С.

Підприємства «Київавтодору» готові до погіршення погодних умов, повідомили в комунальній корпорації.

Аби не допустити ожеледиці, дорожники оброблятимуть проїжджі частини і тротуари посипальними матеріалами.

Зазначається, що Київавтодор має 544 одиниці спеціальної техніки та працює в цілодобовому режимі.

Дорожники закликають водіїв бути обачними.

Нагадаємо, 10 грудня,вдень у Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синопткиня Наталка Діденко повідомила, що у Києві 10 грудня очікується сильний південно-східний вітер. «Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір. Найближчої ночі очікується -3-5 градусів, завтра вдень повітря явно буде теплішим, близько нуля градусів», ─ зазначила вона.

У Києві листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень.