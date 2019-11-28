Пограбування офісу Національної спілки журналістів: поліція розшукує злодіїв (фото)



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Грабіжники проникли у службовий кабінет голови Національної спілки журналістів Фото: Сергій Томіленко, Facebook

Зловмисники потрапили у приміщення через балкон та викрали з сейфа гроші

За фактом пограбування офісу Національної спілки журналістів у Києві столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Сьогодні вранці до столичної поліції надійшло повідомлення про крадіжку з офісу Національної спілки журналістів на вулиці Хрещатик, 27-А. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Попередньо встановлено, що невідомі потрапили до приміщення через балкон та шляхом взлому сейфа викрали звідти гроші.

Наразі правоохоронці проводять огляд місць подій, опитують працівників спілки, передивляються записи з камери відеонагляду.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив про пограбування офісу.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року невідомі обстріляли вікно в офісі Київської регіональної організації Національної спілки журналістів України на вул. Хрещатик, 10.