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    Поліція зловила «на гарячому» злодійку, яка обкрадала відвідувачів кав’ярень (фото, відео)

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    У злодійки в сумці виявили викрадені 4,7 тис. грн - Поліція зловила «на гарячому» злодійку, яка обкрадала відвідувачів кав’ярень (фото, відео)
    У злодійки в сумці виявили викрадені 4,7 тис. грн
    Фото: Нацполіція

    Зловмисниця викрала готівку з куртки потерпілого, яку він повісив на вішалку у закладі

    Столичні оперативники затримали жінку, яка поцупила гроші у відвідувача кав’ярні на вулиці Антоновича в Голосіївському районі.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час відпрацювання території Голосіївського району співробітники карного розшуку столичного главку помітили жінку, яка у кав'ярні підозріло себе поводила. Вона пильно спостерігала за місцем, де відвідувачі залишають свій верхній одяг. Тож правоохоронці вирішили за нею прослідкувати.

    Побачивши, як чоловік залишив куртку на вішалці і сів за столик неподалік, жінка витягла із кишені готівку, поклала її у свою сумку та вийшла із закладу.

    «На вулиці зловмисницю зупинили співробітники карного розшуку. Нею виявилася 43-річна місцева мешканка, яка раніше потрапляла у поле зору правоохоронців. Під час затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в її сумці ми виявили 4700 гривень, походження яких вона пояснити не змогла», - розповів слідчий Голосіївського управління поліції Гліб Бойко.

    Правопорушниці оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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    Поліція зловила «на гарячому» злодійку, яка обкрадала відвідувачів кав’ярень (фото, відео)
    Поліція зловила «на гарячому» злодійку, яка обкрадала відвідувачів кав’ярень (фото, відео)

    Судом обрано жінці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

    Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваної до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

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