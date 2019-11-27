Крали їжу в ув'язнених. СБУ затримала на гарячому керівників харківської колонії (відео)



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Із двох автомобілів було вилучено майже три тонни продуктів

Розмір завданої державі матеріальної шкоди перевищує півмільйона гривень

Співробітники СБУ затримали у Харкові двох заступників керівників виправних установ та посередника, які нелегально збували продукти харчування, що були призначені для засуджених.

Про це 27 листопада повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що до злочинів були причетні керівники виправних установ Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції у сфері продовольчого забезпечення режимних об’єктів.

За інформацією правоохоронців, посадовці організували механізм незаконної реалізації продуктів харчування, централізовано закуплених Мін'юстом для раціону засуджених.

«Оптові партії продовольчих товарів фігуранти справи збували через посередників для закладів роздрібної торгівлі міста. Нелегально реалізовану продукцію посадовці списували як нібито витрачену на потреби ув’язнених. «Торгівля» велася за готівку безпосередньо з режимної території виправних колоній», - йдеться у повідомленні.

Розмір завданої державі матеріальної шкоди перевищує півмільйона гривень.

Спецслужбовці затримали завантажені товаром автомобілі посередників під час чергового виїзду з однієї з колоній. З двох автомобілів вилучено майже три тонни вкрадених продуктів.

Під час 15 обшуків, проведених у службових приміщеннях Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, чотирьох виправних колоній та у помешканнях фігурантів справи, правоохоронці виявили гроші, одержані від оборудок.

«У межах кримінального провадження двох заступників керівників виправних установ та посередника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України», – додали в пресслужбі СБУ.