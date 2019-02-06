Погрожував підірвати двірника: у Боярці у молодика вилучено гранату



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У чоловіка вилучили гранату «РГД-5» із запалом Фото: Нацполіція

Поліція вилучила у жителя Київщини бойову гранату та амфетамін

У 25-річного жителя міста Боярка працівники кримінального блоку поліції Київщини виявили гранату і наркотичну речовину. Як з’ясувалось, напередодні цей молодик погрожував підірвати двірника. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місці виявлення злочину працювали працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, фахівці-вибухотехніки.

«У під’їзді багатоквартирного будинку працівники поліції виявили та вилучили гранату «РГД-5» із запалом та майже 10 грам психотропної речовини – амфетамін», - інформують у поліції.

Як пояснив молодик, гранату він знайшов місця тому серед міста, адреси не пам’ятає. А наркотики зберігав для власного вжитку.

Виявлені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція йому інкримінує незаконне зберігання боєприпасів та наркотичних речовин.