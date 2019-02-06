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    Погрожував підірвати двірника: у Боярці у молодика вилучено гранату

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    У чоловіка вилучили гранату &laquo;РГД-5&raquo; із запалом - Погрожував підірвати двірника: у Боярці у молодика вилучено гранату
    У чоловіка вилучили гранату «РГД-5» із запалом
    Фото: Нацполіція

    Поліція вилучила у жителя Київщини бойову гранату та амфетамін

    У 25-річного жителя міста Боярка працівники кримінального  блоку поліції Київщини виявили гранату і наркотичну речовину. Як з’ясувалось, напередодні цей молодик погрожував підірвати двірника. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    На місці виявлення злочину працювали працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, фахівці-вибухотехніки.

    «У під’їзді багатоквартирного будинку працівники поліції виявили та вилучили гранату «РГД-5» із запалом та майже 10 грам психотропної речовини – амфетамін», - інформують у поліції.

    Як пояснив молодик, гранату він знайшов місця тому серед міста, адреси не пам’ятає. А наркотики зберігав для власного вжитку.

    Виявлені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

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    Погрожував підірвати двірника: у Боярці у молодика вилучено гранату

    Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція йому інкримінує незаконне зберігання боєприпасів та наркотичних речовин.

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