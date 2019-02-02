На Харківщині СБУ блокувала контрабанду наркотиків із країн Бенілюксу



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На Харківщині СБУ блокувала контрабанду наркотиків Фото: СБУ

Харків'янин налагодив постачання з Європи великих партій кокаїну та амфетаміну

У Харкові співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України припинили контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин із однієї з європейських країн.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру налагодив постачання з Європи великих партій кокаїну та амфетаміну. Наркотики зловмисник замовляв на спеціалізованих Інтернет-сайтах та під виглядом косметичних засобів отримував через один із міжнародних поштових сервісів.

«Товар» харків'янин реалізовував через мережу дилерів у різних регіонах країни.

Правоохоронці затримали зловмисника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового відправлення із ста п'ятдесятьма грамами кокаїну та шістьма тисячами пігулок «екстазі».

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорному ринку» становить понад два з половиною мільйони гривень.

У межах кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин справи та інших осіб причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття ділка проводилася спільно з Націполіцією та Державною фіскальною службою України.

Раніше повідомлялося, що у Харкові наркотики продавали через інтернет-магазин.