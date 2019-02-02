На Вінниччині СБУ вилучила партію наркотиків на понад 7 млн гривень



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Зловмисники зберігали оптову партію канабісу та інші наркотичні речовини

На Вінниччині співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили велику партію наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку санкціонованих слідчих дій за місцем проживання та у гаражних приміщеннях двох мешканців одного з населених пунктів області.

Під час обшуків було вилучено також оптову партію канабісу.

За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотиків становить приблизно сім мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру у скоєнні злочину передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Харкові співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України припинили контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин із однієї з європейських країн.

Раніше повідомлялося, що у Харкові наркотики продавали через інтернет-магазин.