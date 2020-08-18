Спека вдарила по Києву: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)



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Фото: Київавтодор

На дорогах Києва працює понад 50 одиниць поливомийних машин

Із поверненням спеки до Києва підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» посилили миття і полив вулиць. Зараз спецтехніка працює цілодобово.

Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Впродовж цієї доби на дорогах працює понад 50 одиниць поливомийних машин.

Також використовуються спецавто для миття проїжджих частин дорожніми шампунями.

«Завдяки інтенсивному поливу й миттю зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком», - зазначили у Київавтодорі.

Нагадаємо, у Києві з 10 до 22 години обмежено рух для великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою.