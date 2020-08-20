Смог накрив Київ: експерти назвали причини забруднення повітря

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Погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі

Останніми днями в атмосферному повітрі Києва підвищився вміст продуктів горіння: формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

Згідно з даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 19 серпня у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.

діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

формальдегіду – на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

«Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі», – зазначив в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Також у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов’язано це з високою температурою у приземному шарі повітря і початком спалювання сухої рослинності населенням.

За останню добу в екосистемах міста Києва зафіксовано 5 осередків пожеж трав’яного настилу, загальною площею 5,167 га. Усі осередки пожеж ліквідовано. У Київській області за останню добу ліквідовано 42 осередки пожеж трав’яного настилу, площею 45 га. Також ліквідовано 3 осередки пожеж торфу, площею 0,5 га.





«Варто зазначити, що у Києві у цьому році буде облаштована муніципальна система моніторингу атмосферного повітря, перші два пости на лівому березі будуть встановлені вже восени. А саме: на вул. Каунаській, 12, Дніпровський район, та вул. Декабристів, 1, Дарницький район. Загалом у Києві буде створено 22 пункти моніторингу. Серверна частина системи моніторингу буде розміщена у центрі обробки даних. А інформація з приладів буде доступна онлайн – планується її оприлюднення на сайті Управління екології та природних ресурсів КМДА», – додав Савченко.

Нагадаємо, Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 6 серпня за результатами тендера замовило ТОВ «Енвімонітор» систему програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 39,74 млн грн.