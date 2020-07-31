Біля затонулого танкера «Делфі» виявили мертвого дельфіна



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Біля берегів Одеси, неподалік від нафтового танкера, загинув дельфін



Фото: Державна екологічна інспекція в Одеській області

Танкер не можуть витягти із води з листопада 2019 року

На пляжі «Дельфін» неподалік від затонулого танкера «Делфі» виявили мертвого дельфіна. Про загибель тварини повідомила Державна екологічна інспекція в Одеській області.

Представники інспекції разом з працівниками Науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря» провели оперативний виїзд на пляж, провели огляд тіла дельфіна і транспортували його до наукового центру.

Як пише Думська, загиблий дельфін належить до виду морська свиня або азовка.

За словами старшого тренера дельфінарію Олени Колмогорової, причиною загибелі ссавця могла стати інфекція або забрудненість акваторії. Також його могли покалічити сіті або трал рибалок.

Судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

Напередодні Державна екологічна інспекція заявила, що не має повноважень прибирати судно, а остаточну суму збитків оголосить лише після завершення всіх робіт з ліквідації.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.