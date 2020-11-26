Ремонт і затори: рух Південним мостом обмежать на чотири дні

Рух Південним мостом буде обмежено в напрямку правого берега

На мосту проводяться протиаварійні роботи на деформаційних швах

Із 23:00 27 листопада до 06:00 2 грудня на естакаді Південного мосту буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Фахівці підприємства «Київавтошляхміст» продовжують поступові протиаварійні роботи на деформаційних швах. Працюватимуть у напрямку правого берега.

Роботи виконають без повного перекриття руху. Під час робіт рух буде обмежено частково.

Зазначається, що основні роботи заплановано виконати на вихідних.

У Київавтодорі перепрошують за незручності.

Схема ремонтних робіт

Нагадаємо, рух Південним мостом обмежувався із 23:00 20 листопада до 06:00 23 листопада.

З 7 серпня до 28 вересня на Південному мосту проводилося оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.