Ремонт і затори: рух Південним мостом обмежать на чотири дні
На мосту проводяться протиаварійні роботи на деформаційних швах
Із 23:00 27 листопада до 06:00 2 грудня на естакаді Південного мосту буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Фахівці підприємства «Київавтошляхміст» продовжують поступові протиаварійні роботи на деформаційних швах. Працюватимуть у напрямку правого берега.
Роботи виконають без повного перекриття руху. Під час робіт рух буде обмежено частково.
Зазначається, що основні роботи заплановано виконати на вихідних.
У Київавтодорі перепрошують за незручності.
Нагадаємо, рух Південним мостом обмежувався із 23:00 20 листопада до 06:00 23 листопада.
З 7 серпня до 28 вересня на Південному мосту проводилося оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.