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    Ремонт і затори: рух Південним мостом обмежать на чотири дні

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    Рух Південним мостом буде обмежено в напрямку правого берега - Ремонт і затори: рух Південним мостом обмежать на чотири дні
    Рух Південним мостом буде обмежено в напрямку правого берега
    Фото ілюстративне

    На мосту проводяться протиаварійні роботи на деформаційних швах

    Із 23:00 27 листопада до 06:00 2 грудня на естакаді Південного мосту буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Фахівці підприємства «Київавтошляхміст» продовжують поступові протиаварійні роботи на деформаційних швах. Працюватимуть у напрямку правого берега.

    Роботи виконають без повного перекриття руху. Під час робіт рух буде обмежено частково.

    Зазначається, що основні роботи заплановано виконати на вихідних.

    У Київавтодорі перепрошують за незручності.

    Схема ремонтних робіт

    Схема ремонтних робіт

    Нагадаємо, рух Південним мостом обмежувався із 23:00 20 листопада до 06:00 23 листопада.

    З 7 серпня до 28 вересня на Південному мосту проводилося оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор транспорт міст
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