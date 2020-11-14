  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві з початку року вкрали 316 антипаркувальних стовпчиків

    • Розсилка
    <p>995 стовпчиків були пошкоджені</p> - У Києві з початку року вкрали 316 антипаркувальних стовпчиків

    995 стовпчиків були пошкоджені

    В Деснянському районі столиці жодного стовпчика не вкрали і не пошкодили

    З початку року в Києві було вкрадено 316 антипаркувальних стовпчиків, з яких відновлено 297.

    Також були пошкоджені 995 стовпчиків, відновили 993 з них. Про це свідчить відповідь з Київавтодору на запит LB.ua.

    Лідер по викраденим і пошкодженим паркувальним обмежувачам – Шевченківський район: тут вкрали 153 обмежувача і ще 762 пошкодили, при цьому в Деснянському – жодного не вкрали і не пошкодили.

    5fae8519c6f1b.

    Розмежувальні і антипаркувальні стовпчики встановлюють для запобігання хаотичного паркування.

    Тільки з січня по кінець липня в столиці встановили близько шести тисяч таких стовпчиків. Переважно їх встановлюють в центральній частині міста.

    Нагадаємо, підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» готові до роботи у зимовий період. Техніка перевірена, посипальні матеріали заготовлені. До роботи у зимовий період буде підготовлено 544 одиниці спецтехніки.

    Теги: Київ Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies