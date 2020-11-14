У Києві з початку року вкрали 316 антипаркувальних стовпчиків

В Деснянському районі столиці жодного стовпчика не вкрали і не пошкодили

З початку року в Києві було вкрадено 316 антипаркувальних стовпчиків, з яких відновлено 297.

Також були пошкоджені 995 стовпчиків, відновили 993 з них. Про це свідчить відповідь з Київавтодору на запит LB.ua.

Лідер по викраденим і пошкодженим паркувальним обмежувачам – Шевченківський район: тут вкрали 153 обмежувача і ще 762 пошкодили, при цьому в Деснянському – жодного не вкрали і не пошкодили.

Розмежувальні і антипаркувальні стовпчики встановлюють для запобігання хаотичного паркування.

Тільки з січня по кінець липня в столиці встановили близько шести тисяч таких стовпчиків. Переважно їх встановлюють в центральній частині міста.

Нагадаємо, підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» готові до роботи у зимовий період. Техніка перевірена, посипальні матеріали заготовлені. До роботи у зимовий період буде підготовлено 544 одиниці спецтехніки.