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    На Північному мосту фура влетіла у бригаду дорожників (відео)

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    Вантажівка врізалась у причіп безпеки дорожників&nbsp; - На Північному мосту фура влетіла у бригаду дорожників (відео)
    Вантажівка врізалась у причіп безпеки дорожників 
    Фото: скріншот відео

    Причіп безпеки врятував життя дорожників

    Під час ремонтних робіт на деформаційних швах на столичному Північному мосту у бригаду дорожників в’їхала фура. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    ДТП сталося у ніч на п’ятницю, 23 жовтня.

    Удар прийшовся на причіп безпеки, що і врятувало життя шести дорожників. Всі співробітники КП «Київавтошляхміст» неушкоджені.

    Під час аварії сигнальний механізм розтрощило.

    За словами водія вантажівки, він їхав із рейсу та заснув за кермом.

    Правоохоронними органами з’ясовуються всі обставини інциденту.

    Національна поліція України ДТП Київ вантажівки Київавтодор
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