Поліцейські «прочесали» аеропорт «Бориспіль»

Під час перевірки аеропорт «Бориспіль» свою роботу не припиняв

Надійшло анонімне повідомлення про мінування літака в аеропорту

Поліцейські Бориспільщини провели перевірку території міжнародного аеропорту «Бориспіль». Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На електронну адресу поліції близько 10 години надійшло анонімне повідомлення про замінування низки об'єктів на території столиці та Київської області, зокрема одного із повітряних суден аеропорту «Бориспіль».

Правоохоронці Бориспільщини спільно з вибухотехніками, кінологами та службою авіаційної безпеки провели відповідні заходи щодо обстеження території аеропорту.

Під час перевірки будь-яких підозрілих предметів виявлено не було. Аеропорт «Бориспіль» свою роботу не припиняв та працює у штатному режимі.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 червня, на електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцй метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет» та одного з літаків в аеропорту «Бориспіль». У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів у метрополітені не виявлено. Наразі всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі.

До перевірки були задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.