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    Хвиля «замінувань» у Києві триває: закрито вже четверту станцію метро

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    Надійшло повідомлення про мінування станції &laquo;Університет&raquo; - Хвиля «замінувань» у Києві триває: закрито вже четверту станцію метро
    Надійшло повідомлення про мінування станції «Університет»
    Фото з відкритих джерел

    Повідомлення про замінувань станцій «Хрещатик», «Золоті ворота» і «Палац спорту» виявились хибними

    Після перевірки правоохоронцям станцію метро «Палац спорту» та пересадочний вузол відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Станція працює у звичайному режимі.

    Водночас, тепер станція «Університет» зачинена на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.

    Станцію метро «Золоті ворота» та пересадочний вузол оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Станція працює у звичайному режимі.

    Тепер станція «Палац спорту» та пересадочний вузол закриті на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.

    Нагадаємо, 17 червня близько 11 години надійшло повідомлення про мінування станції «Хрещатик».

    Крім того, було тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

    Наразі Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

    На станції «Хрещатик» теж не виявлено вибухонебезпечних предметів.

    Згодом надійшло повідомлення про замінування станції «Золоті ворота». Там теж не було виявлено вибухонебезпечних предметів.

    Як повідомлялося, 15 червня у Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі.

    Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за неправдивий виклик про замінування квартири житлового будинку.

    Теги: Київ кримінал метро замінування
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    Хвиля «замінувань» у Києві триває: закрито вже четверту станцію метро