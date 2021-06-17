Хвиля «замінувань» у Києві триває: закрито вже четверту станцію метро

Повідомлення про замінувань станцій «Хрещатик», «Золоті ворота» і «Палац спорту» виявились хибними

Після перевірки правоохоронцям станцію метро «Палац спорту» та пересадочний вузол відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Станція працює у звичайному режимі.

Водночас, тепер станція «Університет» зачинена на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.

Станцію метро «Золоті ворота» та пересадочний вузол оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Станція працює у звичайному режимі.

Тепер станція «Палац спорту» та пересадочний вузол закриті на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.

Нагадаємо, 17 червня близько 11 години надійшло повідомлення про мінування станції «Хрещатик».

Крім того, було тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Наразі Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

На станції «Хрещатик» теж не виявлено вибухонебезпечних предметів.

Згодом надійшло повідомлення про замінування станції «Золоті ворота». Там теж не було виявлено вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, 15 червня у Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі.

Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за неправдивий виклик про замінування квартири житлового будинку.