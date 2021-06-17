Станції метро, вокзал і літак: сьогодні в Києві масові «замінування»

Вибухотехнічна служба виїжджала на всі об’єкти, щодо яких надходили повідомлення про мінування

Правоохоронці обстежували чотири станції метро на наявність вибухонебезпечних предметів

У результаті перевірки на станції метро «Університет» вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Наразі всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, 17 червня близько 11 години надійшло повідомлення про мінування станції «Хрещатик».

Крім того, було тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Наразі Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

На станції «Хрещатик» теж не виявлено вибухонебезпечних предметів.

Згодом надійшло повідомлення про замінування станції «Золоті ворота». Там теж не було виявлено вибухонебезпечних предметів.

Потім закрили станцію «Палац спорту» та пересадочний вузол на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування і станцію «Університет».

Пресслужба поліції Києва повідомила, що на електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування одного з літаків в аеропорту «Бориспіль».

До перевірки були задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.