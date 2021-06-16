Киянин «замінував» власну квартиру

Чоловік після сварки з дружиною тривалий час вживав спиртні напої, а згодом повідомив лікарям про замінування власної оселі

Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за неправдивий виклик про замінування квартири житлового будинку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що їм зателефонував невідомий та розповів про мінування власної квартири на вулиці Івана Виговського. За вказаною адресою негайно виїхали представники усіх профільних служб.

Спеціалісти-вибухотехніки ретельно перевірили будівлю, однак будь-яких небезпечних предметів не знайшли.

У «замінованому» приміщенні поліцейські виявили 33-річного киянина, який розповів, що напередодні через сварку з дружиною тривалий час вживав спиртні напої, а згодом здійснив неправдивий виклик про замінування квартири.

Слідчі затримали фігуранта та оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 червня у Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.