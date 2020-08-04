У лікарню в Кропивницькому підкинули тіло чоловіка, якого понад рік шукала поліція



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Поліція розшукувала чоловіка з березня минулого року

У Кропивницькому невстановлена особа доставила до лікарні тіло чоловіка, якого було оголошено у розшук за скоєння злочину. Про це повідомили правоохоронці, пише УНН.

«Труп чоловіка доставлений невідомим до лікарні «швидкої» допомоги. На тілі покійного виявлено проникаюче ножове поранення в області серця. Особу вбитого встановлено. Ним виявився чоловік 1981 року народження, який з березня минулого року перебував у розшуку за вчинення хуліганських дій із застосуванням зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція розпочала розслідування та затримала за підозрою у вбивстві раніше судимого місцевого жителя 1985 року народження.

До слова, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому СІЗО знущалися з двох затриманих. Про це у травні повiдомила уповноважена з прав людини Людмила Денiсова. За словами потерпiлих, безпосередньо виконувач обов’язкiв начальника СIЗО погрожував, що заразить їх СНIДом та туберкульозом, демонструючи при цьому шприц з бiлою рiдиною. Як пояснили затриманi, все це робилось з метою вимагання вiд них та їхніх рiдних грошей.