Поліція Київщини встановила осіб, які викрали автомобіль у жителя Броварів



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Під час слідчих дій з’ясувалося, що дорогу іномарку Peugeot 508 у свого дядька викрав 34-річний племінник разом із товаришем

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від броварчанина про те, що у нього з гаража зник автомобіль. У ході оперативно-розшукових заходів особи викрадачів встановили та зловмисників затримали.

Під час слідчих дій з’ясувалося, що дорогу іномарку Peugeot 508 у свого дядька викрав 34-річний племінник разом із товаришем. Сталося це близько третьої години ночі.

Та спочатку близький родич поцупив у чоловіка ключі від автомобіля, мобільний телефон і ноутбук. Потім уночі пішов прогулятися. Випадково зустрів знайомого, який вже неодноразово був судимий за автоугони. Йому і запропонував викрасти авто – той погодився.

Проникнувши потемки на територію домоволодіння, відчинили гараж та заволоділи транспортним засобом. Поїхали в напрямку Києва покататись, потім авто покинули у лісі та втекли. Утім, завдяки оперативному спрацюванню, зокрема працівників кримінальної поліції, чоловіків швидко відшукали – вже за кілька годин.

Їм інкримінують ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення їм підозри.