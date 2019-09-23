  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція Київщини встановила осіб, які викрали автомобіль у жителя Броварів

    • Розсилка
    Поліція Київщини встановила осіб, які викрали автомобіль у жителя Броварів

    Під час слідчих дій з’ясувалося, що дорогу іномарку Peugeot 508 у свого дядька викрав 34-річний племінник разом із товаришем

    На спецлінію «102» надійшло повідомлення від броварчанина про те, що у нього з гаража зник автомобіль. У ході оперативно-розшукових заходів особи викрадачів встановили та зловмисників затримали.

    Під час слідчих дій з’ясувалося, що дорогу іномарку Peugeot 508 у свого дядька викрав 34-річний племінник разом із товаришем. Сталося це близько третьої години ночі.

    Читайте також

    Та спочатку близький родич поцупив у чоловіка ключі від автомобіля, мобільний телефон і ноутбук. Потім уночі пішов прогулятися. Випадково зустрів знайомого, який вже неодноразово був судимий за автоугони. Йому і запропонував викрасти авто – той погодився. 

    Проникнувши потемки на територію домоволодіння, відчинили гараж та заволоділи транспортним засобом. Поїхали в напрямку Києва покататись, потім авто покинули у лісі та втекли. Утім, завдяки оперативному спрацюванню, зокрема працівників кримінальної поліції, чоловіків швидко відшукали – вже за кілька годин.

    Їм інкримінують ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання про оголошення їм підозри. 

    Читайте також
    Київщина викрадення автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ