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    Події в Україні

    Масштабне ДТП на Житомирщині: вантажівка зіткнулася з автобусом, загинуло дев'ять людей

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    Аварія сталася в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі - Масштабне ДТП на Житомирщині: вантажівка зіткнулася з автобусом, загинуло дев'ять людей
    Аварія сталася в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі

    Водія вантажівки та ще дев'ять пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, госпіталізували

    У Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп сталося масштабне ДТП. DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

    Про це повідомляє ДСНС.

    «22 вересня о 23 год. 26 хв. до ДСНС надійшла інформація, що в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та 11 осіб госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що вантажівка їхала у напрямку столиці, а автобус зупинився для того, щоб замінити колесо.

    «У момент аварії частина пасажири автобуса перебувала на узбіччі дороги», - йдеться у повідомленні.
    Водія вантажівки та ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, госпіталізували.

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    Зазначається, що до вилучення постраждалих і тіл загиблих від ДСНС залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    На місці події працює поліція. Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

    Як повідомлялося, 21 вересня між селами Нова Долина та Прилиманським під Одесою у результаті зіткнення маршрутки та вантажівки загинули дев'ять осіб, 4 потерпілих доправлено до лікарні.

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