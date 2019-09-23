У Києві поліція затримала чоловіка, який протягом місяця вдруге повідомив про замінування



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«Мінер» метро «Почайна» повідомив про замінування автівки Фото: Відділ комунікації поліції Києва

У момент вчинення правопорушення фігурант перебував під домашнім арештом за скоєння аналогічного злочину, тепер чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення

У столиці правоохоронці затримали киянина, який протягом місяця вдруге повідомив про замінування. У момент вчинення правопорушення фігурант перебував під домашнім арештом за скоєння аналогічного злочину. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Васильківській припаркований замінований автомобіль, який скоро вибухне. На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група, кінологи та пожежники. Співробітники профільних служб перевірили машину та не виявили там вибухонебезпечних речовин чи предметів.

При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що дзвінок до поліції надійшов із номера телефону, який на початку вересня цього року фігурував в аналогічному злочині. Того разу зловмисник «мінував» станцію метро «Почайна».

«За попередній злочин суд обрав киянину запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідчо-оперативна група спільно з нарядом патрульної поліції прибула за місцем проживання 56-річного чоловіка – і його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Сергій Митич.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомлялось, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. грн колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.