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    Поліція назвала кількість нетверезих водіїв, виявлених у Києві за вихідні

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    В ДТП, спричинених водіями напідпитку загинуло двоє осіб - Поліція назвала кількість нетверезих водіїв, виявлених у Києві за вихідні

    В ДТП, спричинених водіями напідпитку загинуло двоє осіб

    Фото: facebook.com/DSNSKyiv

    Чотири серйозних ДТП були скоєні водіями у стані спʼяніння

    Протягом минулих вихідних на вулицях столиці патрульні зупинили 91 водія з виразними ознаками спʼяніння. Четверо з них скоїли масштабні ДТП, в яких загинуло двоє людей.

    Про це повідомляє Патрульна поліція міста Києва.

    Зокрема на вулиці Олександра Архипенка автомобіль Daewoo в’їхав у металеву огорожу, після чого, втративши керування, зіткнувся з авто Iveco. На щастя, водії не отримали ушкоджень.

    Інспектори помітили у водія Daewoo ознаки алкогольного сп’яніння, але від огляду той відмовився.

    Патрульні склали на кермувальника протоколи за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.

    Як стало відомо раніше, у ніч на понеділок, 15 березня, на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова автомобіль Toyota влетів в автомобіль Skoda. Від отриманих травм і водій, і пасажирка Skoda загинули на місці. Виявлений вміст алкоголю в крові винуватця перевищував допустиму норму в десять разів.

    Теги: вихідні ДТП Київ водій ПДР автомобіль поліція
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