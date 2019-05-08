На проспекті Науки Land Rover протаранив Chery і відкинув у паркан (фото, відео)



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Chery відкинуло на пішохідну зону, і машина зупинилася в паркані приватного будинку Фото: Інформатор

Chery вискочив на зустрічну смугу

У вівторок, 7 травня, у Голосіївському районі Києва на проспекті Науки, 98 сталася ДТП: зіткнулися автомобілі Land Rover і Chery Tiggo 2. Обидві машини отримали серйозні пошкодження.

Аварія трапилася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Land Rover, він рухався по Науки в бік Столичного шосе, а Chery рухався йому назустріч. У якийсь момент Tiggo почав різко повертати вліво і виїхав назустріч джипу.

Водій Land Rover намагався піти від зіткнення, але уникнути його не вдалося. Після удару Chery відкинуло на пішохідну зону, і машина зупинилася в паркані приватного будинку.

На місце виїжджали медики, але їх допомога нікому не знадобилася.

Рух по проспекту було ускладнено, оскільки для проїзду була доступна одна смуга.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня на Повітрофлотському проспекті Lexus Is 250 вилетів за межі проїжджої частини і врізався в будинок.