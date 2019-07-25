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    Під час ДТП у Києві водій вилетів із автомобіля (відео)

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    ДТП за участі Mitsubishi та Audi&nbsp; - Під час ДТП у Києві водій вилетів із автомобіля (відео)
    ДТП за участі Mitsubishi та Audi 
    Фото: скріншот відео

    Водій Audі не пристебнувся ременем безпеки та вилетів з салону авто

    У середу, 24 липня, на вулиці Академіка Заболотного сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів — Mitsubishi та Audi.

    В результаті зіткнення водій Audі вилетів з салону автомобіля та отримав тілесні ушкодження. Чоловік звернувся за допомогою до медиків, які забрали його для ретельного огляду у лікарню. Кермувальник іншого транспортного засобу травм не отримав. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Як сталась ДТП, можна побачити на відео, де чітко видно момент зіткнення двох автомобілів. Причини зіткнення з'ясовують слідчі.

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    «Водій Mitsubishi був пристебнутий ременями безпеки, що і врятувало його від отримання травм, на відміну від іншого водія, який знехтував цим правилом дорожнього руху, в результаті чого і травмувався», - зазначили патрульні.

    Шановні водії, не відволікайтесь на інші речі під час керування автомобілем, частіше дивіться по дзеркалам заднього виду та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, у тому числі обов'язку завжди користуйтесь ременями безпеки — вони реально захищаються від отримання травм.

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