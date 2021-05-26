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    Поліція оголосила підозру молодику, що посеред дороги трощив битою автівку (відео)

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    Водій автомобіля Volkswagen зупинився перед авто Ford і влаштував погром - Поліція оголосила підозру молодику, що посеред дороги трощив битою автівку (відео)
    Водій автомобіля Volkswagen зупинився перед авто Ford і влаштував погром
    Фото: скріншот з відео

    Правоохоронці готують клопотання до суду щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу

    Слідчі поліції Києва повідомили про підозру чоловіку, який вчинив дорожній конфлікт, побив водія та потрощив автівку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Подія сталась на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі столиці. Водій автомобіля Volkswagen зупинився перед водієм автомобіля Ford, вийшов з авто та битою наніс удар по голові опоненту, а також пошкодив його легковик. Далі зловмисник втік.

    Працівники поліції встановили особу правопорушника. Це – 31-річний уродженець Херсонщини.

    Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Поліцейські повідомили фігуранту про підозру та готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 25 травня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція Києва розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича за підозрою у нападі на автомобіль, побитті людей та трощу автомобіля.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал бійка водій автомобіль
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    Поліція оголосила підозру молодику, що посеред дороги трощив битою автівку (відео)