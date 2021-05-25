Не треба дряпати і бити автівки: лайфхак, як боротися з «героями паркування»

«Свита сусіднього Графства» звернулася до «Її Величності Цариці»-водійки

Львівські водії залишили на лобовому склі «героїні паркування» іронічний лист, в якому елегантно попросили її правильно паркуватися і не заважати проїзду інших машин.

Відповідне фото стало «вірусним» у соцмережах.

«О, Ваша Величносте Царице!!! Уклінно просимо Вашої ласки швартувати Вашу карету трохи благородніше в сіїм подвір'ї, бо не можуть проїхати телеги холопські…», – написали автори листа, підписавшись «Свита сусіднього Графства».

Як видно на знімку, записка була залишена під двірником машини.