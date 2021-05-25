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    Не треба дряпати і бити автівки: лайфхак, як боротися з «героями паркування»

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    &laquo;Героїв паркування&raquo; можна присоромити інтелігентно - Не треба дряпати і бити автівки: лайфхак, як боротися з «героями паркування»

    «Героїв паркування» можна присоромити інтелігентно

    Фото з відкритих джерел

    «Свита сусіднього Графства» звернулася до «Її Величності Цариці»-водійки

    Львівські водії залишили на лобовому склі «героїні паркування» іронічний лист, в якому елегантно попросили її правильно паркуватися і не заважати проїзду інших машин.

    Відповідне фото стало «вірусним» у соцмережах.

    «О, Ваша Величносте Царице!!! Уклінно просимо Вашої ласки швартувати Вашу карету трохи благородніше в сіїм подвір'ї, бо не можуть проїхати телеги холопські…», – написали автори листа, підписавшись «Свита сусіднього Графства».

    fie

    Як видно на знімку, записка була залишена під двірником машини.

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    Теги: лайфхак Львів машини ПДР автомобіль
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    Не треба дряпати і бити автівки: лайфхак, як боротися з «героями паркування»