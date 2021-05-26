Не розминулися чотири автівки: подробиці масштабної ДТП біля метро «Почайна» (фото)

ДТП на перехресті Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери

Внаслідок зіткнення автомобілів стався витік пального на дорогу

Увечері 25 травня на перетині Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери в Оболонському районі столиці зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane, а також Skoda Fabia. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про ДТП надійшла до рятувальної служби о 23:25. До місця події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення легкових автомобілів стався витік пального на проїжджу частину.

До прибуття до місця події рятувальників водія Skoda Fabia з політравмою було госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги.

За допомогою стаціонарної мачти рятувальники освітлювали місце автопригоди. Бійцями ДСНС було змито паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини, а також відключено акумуляторні батареї та газові установки.

Для ліквідації було залучено дві одиниці основної і спеціальної техніки та сім чоловіки особового складу.

Причини та обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.

Раніше соцмережі повідомили про ДТП поблизу станції метро «Почайна», в якій розбито декілька автомобілів.