  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Не розминулися чотири автівки: подробиці масштабної ДТП біля метро «Почайна» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТП на перехресті&nbsp;Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери - Не розминулися чотири автівки: подробиці масштабної ДТП біля метро «Почайна» (фото)
    ДТП на перехресті Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери
    Фото: ДСНС

    Внаслідок зіткнення автомобілів стався витік пального на дорогу

    Увечері 25 травня на перетині Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери в Оболонському районі столиці зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane, а також Skoda Fabia. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про ДТП надійшла до рятувальної служби о 23:25. До місця події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    Рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення легкових автомобілів стався витік пального на проїжджу частину.

    До прибуття до місця події рятувальників водія Skoda Fabia з політравмою було госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги.

    За допомогою стаціонарної мачти рятувальники освітлювали місце автопригоди. Бійцями ДСНС було змито паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини, а також відключено акумуляторні батареї та газові установки.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Не розминулися чотири автівки: подробиці масштабної ДТП біля метро «Почайна» (фото)
    Не розминулися чотири автівки: подробиці масштабної ДТП біля метро «Почайна» (фото)

    Для ліквідації було залучено дві одиниці основної і спеціальної техніки та сім чоловіки особового складу.

    Причини та обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.

    Раніше соцмережі повідомили про ДТП поблизу станції метро «Почайна», в якій розбито декілька автомобілів.

    Теги: ДТП Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Не розминулися чотири автівки: подробиці масштабної ДТП біля метро «Почайна» (фото)