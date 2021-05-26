Не розминулися чотири автівки: подробиці масштабної ДТП біля метро «Почайна» (фото)
Внаслідок зіткнення автомобілів стався витік пального на дорогу
Увечері 25 травня на перетині Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери в Оболонському районі столиці зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane, а також Skoda Fabia. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Інформація про ДТП надійшла до рятувальної служби о 23:25. До місця події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.
Рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення легкових автомобілів стався витік пального на проїжджу частину.
До прибуття до місця події рятувальників водія Skoda Fabia з політравмою було госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги.
За допомогою стаціонарної мачти рятувальники освітлювали місце автопригоди. Бійцями ДСНС було змито паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини, а також відключено акумуляторні батареї та газові установки.
Для ліквідації було залучено дві одиниці основної і спеціальної техніки та сім чоловіки особового складу.
Причини та обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.
Раніше соцмережі повідомили про ДТП поблизу станції метро «Почайна», в якій розбито декілька автомобілів.