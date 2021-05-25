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    Дикунство на дорозі. У Києві чоловік побив людей і потрощив їхнє авто (відео)

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    Поліція розшукує Романа Романюту - Дикунство на дорозі. У Києві чоловік побив людей і потрощив їхнє авто (відео)
    Поліція розшукує Романа Романюту
    Фото: Антон Геращенко, Facebook

    Столична поліція розшукує нападника

    Поліція Києва розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича, 1978 року народження, за підозрою у нападі на автомобіль, побитті людей та трощу авто. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    23 травня Романюта на своєму автомобіль Volkswagen влаштував конфлікт на дорозі. Ці події можна побачити на відео з реєстратора потерпілих.

    Геращенко просить всіх, хто знає про місцезнаходження Романа Романюти, повідомити про це в поліцію за номером 102.

    «Або сам пан Романюта може повідомити про своє місцезнаходження і за ним приїде поліції», – додав заступник глави МВС.

    Нагадаємо, у квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

    На початку травня на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження.

    Теги: МВС Київ Антон Геращенко напад автомобіль чоловік
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    Дикунство на дорозі. У Києві чоловік побив людей і потрощив їхнє авто (відео)