Поліція перекрила канал постачання наркотиків до Києва (фото, відео)



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Наркоторговці обладнали приміщення для виготовлення канабісу Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили велику партію канабісу

Під час обшуків на території Херсонської, Миколаївської областей та в Києві столичні поліцейські виявили приміщення, де виготовляли наркотики, та вилучили велику партію канабісу й 30 тисяч доларів США. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи – домашній арешт та тримання під вартою.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що група осіб збуває наркотики на території столиці. Слідчим відділом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307(Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели п’ять етапів оперативних закупівель та задокументували канал постачання наркотиків до столиці із Миколаївської та Херсонської областей.

«Ми провели у Києві санкціоновані обшуки, виявили та вилучили велику партію наркотиків, 30 тисяч доларів США та транспортні засоби, на яких наркозбувачі здійснювали злочинну діяльність. Також ми провели обшуки на території Миколаївської та Херсонської областей, де виявили приміщення, які спеціально обладнані для виготовлення канабісу», - розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Шістьох учасників угрупування затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявились мешканці Києва та інших областей.

«Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманим запобіжні заходи – домашній арешт та тримання під вартою. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна», - додав Дибов.