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    У світі

    Вчені виявили штам канабісу, що руйнує ракові клітини

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    Вчені виявили штам канабісу, що руйнує ракові клітини - Вчені виявили штам канабісу, що руйнує ракові клітини
    Вчені виявили штам канабісу, що руйнує ракові клітини

    Експеримент проводився протягом трьох років

    Дослідник Метт Дун з Університету Ньюкасла і Хантера в Австралії виявив, що певний модифікований штам канабісу здатний зруйнувати деякі типи ракових клітин, не шкодячи при цьому клітинам організму людини.

    Про це повідомляється в пресрелізі, розміщеному на сайті університету.

    Експеримент проводився протягом трьох років спільно з Австралійською групою природної терапії (ANTG) з метою розробити штам марихуани і протестувати можливість його потенціал при лікуванні раку.

    Для дослідження використовувалися лейкемічні клітини. Вчені виявили, що канабіс робив ракові клітини більш чутливими і в той же час не вбивав ні клітини кісткового мозку, ні здорові лейкоцити.

    Таким чином, дослідники виявили потенціал марихуани саме як засіб для лікування раку, а не просто засіб для полегшення перебігу захворювання. Модифікований сорт більш ефективний, має низьку токсичність і має менше побічних ефектів, що потенційно робить його ідеальною додатковою терапією в поєднанні з іншими протираковими засобами, відзначають вчені.

    При цьому автори дослідження відзначили, що відкриття не свідчить про повну перемогу над раком. Ученим належить вивчити механізм, який робить ракові клітини чутливими, а здорові - ні. Вони також підкреслили, що виявлений ними штам канабісу ще не готовий до клінічного застосування в якості протиракового засобу.

    здоров'я Австралія наркотики хвороби рак
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