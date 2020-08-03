Поліція знайшла під Маріуполем плантацію конопель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коноплі були сховані серед полів кукурудзи Фото: Нацполіція

Понад 23 тисяч кущів конопель росли серед кукурудзяного поля

У селищі поблизу Маріуполя правоохоронці ліквідували багатотисячну плантацію конопель. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Донецькій області.

«Понад 23 тисяч кущів канабісу були замасковані на полі серед кукурудзи у Мангушському районі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що плантацію конопель знищили під час оперативно-профілактичних заходів «Мак-2020». Посіви нарковмісних рослин знаходились поблизу селища Дем’янівка.

«Відібрані зразки рослин вилучено та направлено на експертизу. Поліція встановлює власника незаконних насаджень», – додали в поліції.

До слова, а Франківщині чоловік зробив два постріли і почав погрожувати гранатою в своєму дворі, коли правоохоронці проводили обшуки у зв'язку з вирощуванням конопель.

На початку липня у мешканця Київщини поліція вилучила майже 200 кущів наркозілля. При цьому поліцейські зафіксували, що земельна ділянка оброблена від бур’янів, на ній облаштовано полив. Також наркозілля вирощувалося окремо від сільськогосподарських культур, що виключає їх самовільне насіювання. Загалом поліцейські вилучили 181 рослину снотворного маку та 19 кущів, зовні схожих на коноплі.